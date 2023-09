Weingut Hiedler: Handwerk pur im Einklang mit der Natur

Zuerst kommt der gesunde Boden, dann die Pflege der Reben. Vom Schneiden der Stöcke im Winter, über Anbinden, Ausbrechen, Einstricken, Grünlese, Selektionieren bis hin zur Ernte: Beim Weingut der Brüder Hiedler wird alles ausschließlich per Hand gemacht. Und wie beschrieben: Die gesunden Böden – frei von Kunstdünger, Herbiziden oder Insektiziden, sind das Grundkapital um vitale und widerstandsfähige Rebstöcke zu erhalten.

Dietmar und Ludwig Hiedler jun. sind ausschließlich darauf fokussiert authentische und handwerklich produzierte Weine herzustellen, welche die Kamptaler Herkunft zum Ausdruck bringen. Für die beiden „Jungwinzer“ besteht der vielfach strapazierte Begriff „Terroir“ nicht nur aus den Fakten Boden, Klima und Lagen, sondern auch in Kombination mit der Philosophie des/der Winzer. Und da steht bei ihnen Handarbeit an oberster Stelle. Selbes gilt auch für das Werden der Weine. Da liegt in der Ruhe die Kraft, um Produkte entstehen zu lassen, die allseits geschätzt werden.

Das hohe Qualitätslevel beginnt schon bei den Klassikweinen (Grüner Veltliner Tonmineral oder auch Riesling vom Urgestein), gehaltvolle, angenehm sortentypische Weine, die von der Herkunft geprägt sind. Als Mitgliedsbetrieb der Österr. Traditionsweingüter soll man im Premiumsegment die 1. ÖTW Lagen vom Kittmannsberg, Schenkenbichl und Käferberg (Grüner Veltliner), sowie natürlich die Top Riesling Lagen Steinhaus, Gaisberg und Heiligenstein immer im Blickfeld haben.

Zum absoluten Hochgenuss des Hauses Hiedler gehören die von Ludwig Hiedler sen. kreierten Flaggschiffweine der Maximum Serie. Ob Grüner Veltliner, Riesling oder Weißburgunder Maximum – es handelt sich um spät gelesene Weine von alten Rebstöcken, deren Trauben bis in den Spätherbst hinein die Sonne genießen durften. Bevor diese Weine in die Flasche kommen, schlummern sie über zwei Winter auf der Feinhefe in den Fässern. Das Ergebnis sind dichte, elegante Weine, welche die unverkennbare Hiedler Handschrift tragen: Handarbeit pur – im Einklang mit der Natur.

Autor Hans Stoll Hans Stoll