Wiener DC Tower mit 31 Mietern voll ausgelastet

Eröffnet wurde der Turm im Februar 2014, seit April 2023 ist der Büroturm nun vollkommen ausgelastet: Auf 60 Etagen haben sich insgesamt 31 Unternehmen – darunter Mobilfunkanbieter, Banken, Unternehmensberatungen und auch ein Fünfsternehotel – auf 75.000 Quadratmetern eingemietet.

2017 wurde der DC Tower, der nach Entwürfen des französischen Architekten Dominique Perrault erbaut und gemäß Vorgaben der Europäischen Union als "Green Building" zertifiziert wurde, von Deka Immobilien übernommen. Die global agierende Immobilienfondsgesellschaft biete breites Service-Angebot für die unterschiedlichen Mietparteien, heißt es.

Platz für 6500 Menschen

So stehen Gastronomiebetriebe, eine kostenlose Paketstation oder eine Putzerei zur Verfügung. Auch Mobilität ist ein Thema: Eine Flotte an Elektroautos kann per App reserviert, E-Scooter und E-Bikes können ausgeborgt werden.

Eine Fahrradwerkstatt befindet sich ebenfalls in dem Turm, der im Vollbetrieb Platz für rund 6500 Menschen bietet. Einen Treffpunkt ermöglicht seit November des Vorjahres die DC Lounge. Sie stehe allen Mietern kostenlos zur Verfügung, sagt David Friedl von CBRE, das seit 2019 das Liegenschaftsmanagement verantwortet.

