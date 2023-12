Vaillant: Vom "Kupferschläger" zum Großkonzern

Im Jahr 1874 empfahl sich der "Kupferschläger und Pumpenmacher" Johann Vaillant den Bewohnern der deutschen Stadt Remscheid (nahe Düsseldorf im Ruhrgebiet) mit einem Inserat in der Lokalzeitung. Damit legte er den Grundstein für ein Unternehmen, das heute 17.000 Beschäftigte hat und zuletzt rund 3,7 Milliarden Euro umsetzte. Kommendes Jahr wird Vaillant 150 Jahre alt.

Das Unternehmen ist nach wie vor in Familienbesitz und spezialisiert auf Produkte für die Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Unter ihrem Dach bündelt die Gruppe acht Heiztechnikmarken.

"Wir verstehen uns in Bezug auf die Wärmewende als Teil der Lösung", wird Markus Scheffer, Geschäftsführer der Vaillant Group Austria, in einer Aussendung zitiert. In Österreich sind an die 500 Mitarbeiter beschäftigt, die Zentrale befindet sich in Wien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper