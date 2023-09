Neue Chefin für die Musterhausparks

Vor einem Jahr wurde über die Musterhauspark GmbH mit Sitz in Eugendorf ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Gesellschaft betreibt die drei Fertighauszentren in Haid, Eugendorf und Graz. Im Dezember hat ein Konsortium aus sechs Fertighausherstellern (Elk, Genböck Haus, Griffnerhaus, Hartl Haus, Vario-Haus und Wolf Haus) die Firma übernommen.

Seither habe sich die Lage stabilisiert, heißt es. Und jetzt gibt es auch eine neue Geschäftsführerin. Julia Mauberger (36) wurde zur Nachfolgerin von Interims-Geschäftsführer Christian Murhammer, der auch Chef des Fertighausverbands ist, bestellt.

Die organisatorische Neuaufstellung der Musterhausparks sei damit abgeschlossen, teilten Mauberger und die Eigentümer diese Woche mit. Mauberger war davor bei der Plusregion Köstendorf-Neumarkt-Straßwalchen als Geschäftsführerin tätig gewesen und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Marketing, Standortentwicklung und Leerflächenmanagement.

Das soll sie auch bei ihrer neuen Tätigkeit einbringen. Die gebürtige Pongauerin, die in Neumarkt am Wallersee wohnt, ist sich der Herausforderung angesichts der starken Rückgänge in der Bauwirtschaft bewusst. "Die allgemeine Teuerung, hohe Grundstückspreise und die Kreditvergaberichtlinien machen den Hausbau derzeit natürlich nicht einfach", sagt Mauberger. Die Aussteller im Musterhauspark würden mit dem direkten Vergleich an einem Ort, kompakten Grundrissen und Fixpreisgarantie punkten.

Der Sanierungsplan der Musterhauspark GmbH mit 20 Prozent Quote wurde im November angenommen. Ende der Zahlungsfrist ist November 2024.

Mauberger war 2022/23 noch in Bildungskarenz und hat die Zeit für den Abschluss der akademischen Ausbildung zur Marketing-Managerin an der FH Burgenland und für eine Reise durch Südamerika genutzt. (az)

