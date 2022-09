Münchner Limehome verstärkt Präsenz in Linz

Mehr als 500 Nächte verbrachten Lars Stäbe und Josef Vollmayr in ihrer Zeit als Unternehmensberater in verschiedenen Hotels rund um den Globus. Die beiden Deutschen erlebten mehrfach, was es heißt, in schlechten Betten zu schlafen, häufig mit Wartezeiten konfrontiert zu sein oder sich über mangelhafte Ausstattung ärgern zu müssen.

2018 nahmen Stäbe und Vollmayr das zum Anlass, ihr Start-up Limehome zu gründen. Das Münchner Unternehmen mietet Wohnungen an und richtet diese als Apartments zur kurz- und langfristigen Miete ein – und ist auf Expansionskurs. Inzwischen gibt es mehr als 100 Standorte in vier Ländern und 150 Beschäftigte.

Auch in Linz ist das Unternehmen mittlerweile präsent. Standorte sind in der Schillerstraße, in der Friedrichstraße und in der Hopfengasse. In Deutschland, den Niederlanden und Spanien gibt es ebenfalls von Limehome betriebene Wohnungen. Finanziellen Rückhalt für das Start-up bieten die Investoren HV Holtzbrinck Ventures, Lakestar, Picus Capital und Global Growth Capital, die bisher rund 40 Millionen Euro zukommen ließen.

Der Unterschied zum traditionellen Hotelbesuch sei, dass es bei Limehome keine Rezeption, kein Restaurant und auch kein Spa oder Ähnliches gebe, sagen die Gründer. Der Fokus liege auf Aufenthalten in Design-Apartments. Kunden erledigen Check-in und Check-out digital, auch der Rechnungsprozess wird zur Gänze digital abgewickelt.

Die Preise werden entsprechend der Nachfrage, des Marktpreises und der aktuellen Auslastung an den Standorten automatisch für ein Jahr im Voraus berechnet. An Tagen mit hoher Nachfrage, wie beispielsweise bei Messen oder Großveranstaltungen, steigt der Preis automatisch.