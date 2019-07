"Juhuu, Hautfarbe!" Kinder wissen, was sie von einem guten Familienhotel erwarten – zum Beispiel eine über das Übliche hinausgehende Farbauswahl bei den Buntstiften, die zum Abendessen serviert werden. "Juhuu, richtig tolles Essen!", jubiliert es derzeit in den Eltern. Immerhin kocht Thomas Ebner, Osttirols einziger Koch, der bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, im Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach auf – jeden Abend gleich mehrgängig. Für die Kinder bedeutet das elegante Spinatnockerl auf Heu gebettet oder, falls das zu wenig Ketchup-Anteil für feine Kindergaumen aufweist, doch ein Wiener Schnitzerl – für die Erwachsenen fein gezauberte Köstlichkeiten aus lokalen Delikatessen.

"Es ist hier bei uns einfach unbekümmert, unberührt, man kann die Kinder laufen lassen. A bissl heile Welt noch", sagt Hotelchefin Sabine Scherer (33) und blickt auf das beeindruckende Bergpanorama im Lesachtal. Bewaldete Berghänge thronen über grünen Wiesen, auf denen kleine Heuhütten aus Holz den aus der Zeit gefallenen Eindruck noch verstärken. Eine dieser Heuhütten, "Schupf‘n", wie die Einheimischen sagen, war sogar im James-Bond-Abenteuer "Spectre" zu sehen.

Hoch hinaus auf der Kletterwand Bild: jule

"Da ist ein Flugzeug reingeflogen", erzählt die Hotelchefin. Dass man dann ein bisschen zu lange gewartet habe, um sich Vermarktungsrechte zu sichern, und die Heuhütte deshalb ohne Bond-Verweis und Hinweistaferl wieder zwischen den anderen stehen muss, passt zu dem sympathisch verschlafenen Eindruck, den Obertilliach macht. Sogar die Kühe liegen hier lieber gemütlich auf den Weiden, als im Stehen Gras zu kauen.

700 Einwohner zählt das Dorf, im Moment wird die Volksschule einklassig geführt. Viele der Bauwerke sind denkmalgeschützt, zweimal in der Woche dreht ein Nachtwächter seine Runden, auf denen ihn die Besucher gerne begleiten können.

Am Ortsanfang steht das Almfamilyhotel Scherer, das mit Sabine und Gerhard Scherer zwei echte Obertilliacher führen. Sie selbst haben drei Kinder zwischen acht Jahren und vier Monaten und wissen, was junge Familien brauchen. Noch viel mehr als das Benötigte haben sie in ihrem Hotel wahr werden lassen – ein Hallenbad mit drei Rutschen, einen großzügigen Spielplatz, Kinderbetreuung und sogar Hühner und Hasen in der Lobby.

Hühner und Hasen in der Lobby Bild: jule

Ein richtiger Höhepunkt ist die acht Meter hohe Kletterwand. Von einem Selbstsicherungssystem geschützt, können die jungen Besucher darauf ihre Kletterkünste trainieren – und Herausforderungen in luftiger Höhe bewältigen. Falls danach die Interessen der älteren Familienmitglieder im Mittelpunkt stehen, lockt in der Nähe gleich der Spa-Bereich samt Familiensauna.

Sich aus den vier Wänden des Hotels zu begeben, zahlt sich ebenfalls aus. Nach einer Gondelfahrt wartet im Wandergebiet Golzentipp eine Familienwanderung samt Kinderspielmeile mit verschiedenen Stationen aufs Entdeckt- und Bespieltwerden, links und rechts vom Hotel können nach ein paar Schritten Ausflüge in den Wald oder zu einem Gebirgsbach unternommen werden.

Minipony-Streicheln am Abend Bild: jule

Besonders gerne lenken die Kinder die Schritte ihres Abendspaziergangs Richtung Lukas und Lisi. Die zwei Miniponys gehören zum Hotel und lassen sich geduldig streicheln und Gras von ihren eilfertigen Helfern zum Maul reichen.

A bissl heile Welt mit ganz viel Extra-Vergnügungen gibt es da in den Bergen Osttirols zu entdecken. Wo die Natur so im Vordergrund steht, denkt keiner ans Fernsehen. Nicht einmal an Bond, James Bond.

Artikel von Julia Evers Redakteurin Kultur j.evers@nachrichten.at