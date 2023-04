Ab in den Süden: wöchentlich bis zu 21-mal ab Linz

Bereits ab Anfang Mai wird etwa die beliebte Urlaubsdestination Antalya in der Türkei mit den türkischen Fluglinien Corendon Airlines (Mo., Mi., Sa.) und jeden Samstag neu mit Mavi Gök Airlines ab Linz angeflogen.

Fixstarter im Sommerflugplan sind stets die griechischen Inseln. Von Ende Mai bis Ende September heben wöchentlich bis zu neun Flieger ab Hörsching ab – mittwochs, freitags, samstags, sonntags auf die Sonneninsel Kreta (Heraklion), montags, donnerstags und samstags auf Rhodos und sonntags nach Kos. Erstmals wird ab Linz auch Kefalonia (Do.) angeflogen. Die griechische Insel im Ionischen Meer gilt noch als Geheimtipp. Mit ihren Stränden im Süden und der bergigen Landschaft im Norden sowie dem Berg Ainos bietet sie eine Menge an Möglichkeiten. Bettenburgen und Massentourismus sucht man hier noch vergebens.

Zu einer Ganzjahresdestination hat sich Ägypten entwickelt, das von Linz nicht nur in der Wintersaison angeflogen wird, sondern sich mit Hurghada auch auf dem Sommerflugplan befindet – immer montags, dienstags und freitags. In den Herbstferien heben die Flieger zudem in Richtung Marsa Alam ab (19. 10.–26. 10.).

Bereits mit Ende April wird die bewährte Mallorca-Verbindung wieder aufgenommen, und zwar zweimal wöchentlich (Mi. und So.). Auch Bulgarien findet sich erneut auf dem Sommerflugplan des Linz Airport. Ab Anfang Juli landen die Flugzeuge immer dienstags in Burgas, der Stadt an der Schwarzmeerküste.

Zu den Top-Urlaubsdestinationen der Österreicher zählen seit Jahrzehnten – neben Griechenland – Kroatien und Italien. Gruber-Reisen bietet allen Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober (Sa.) eine Reise auf die Insel Brac, Mader Reisen lädt zu einer Kulturreise nach Bari (21. 9.–24. 9.) und Schöner Reisen mit Wiesinger auf die Insel Sardinien/Olbia (26. 5.–29. 5.). Noch keine Pläne für die Herbstferien? Neben Ägypten wäre ab Linz auch die drittgrößte Insel im Mittelmeer eine Option: Zypern wird mit European Air Charter angeflogen (28. 10.–4. 11).

Neue Self-Check-in-Möglichkeiten

Urlaubsgäste können an vier Terminals in der Linzer Abflughalle mit ihrem Buchungscode oder ihrer Reservierungsnummer einchecken, Bordkarte und Gepäckanhänger ausdrucken. Der Koffer kann anschließend am Drop-off-Schalter abgegeben werden.

Für Charterflüge, die am nächsten Tag bis 12 Uhr abfliegen, besteht zudem die Möglichkeit, bereits am Vorabend zwischen 17 und 19 Uhr einzuchecken.

Nähere Infos: linz-airport.com

