Korsika: Auch abseits der Küste eine Schönheit

Ein Blick aus dem Fenster zeigt, dass das Ziel fast erreicht ist – wo am Abend noch die italienische Hafenstadt Livorno zu sehen war, präsentiert sich am Morgen ihr französisches Pendant. Die Fähre ist kurz davor, in den Hafen von Bastia einzulaufen, das Meer glitzert in der Morgensonne, die ersten Häuser sind nicht mehr weit entfernt.