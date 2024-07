Am Ganges unter der deutschen Autobahn

Im Tempel ist die Hölle los … Die Musik ist ohrenbetäubend, das Getrommel noch lauter, die Menschen sind fröhlich, alle traditionell indisch bunt gekleidet. Der Duft von Räucherstäbchen liegt in der Luft und die rund 25 Tänzer stimmen sich ein: In wenigen Minuten werden sie in Trance sein. Beim alljährlichen Fest im Sri-Kamadchi-Ampal-Tempel glaubt man sich im fernen Indien oder auf Sri Lanka und nicht in Hamm, Westfalen, im Industriegebiet Uentrop.