Richtiger Umgang mit Winterlingen

Kann ich die auseinandersetzen, um sie zu verteilen?

Genau jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Große Klumpen ausgraben und sofort an die richtige Stelle setzen, wo sie sich künftig wieder von selbst vermehren. Auch Samen lassen sich in ein paar Wochen ernten und an jenen Stellen ausstreuen, wo die Winterlinge wachsen sollen.

