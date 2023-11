Gartensorgen im Herbst: Schädlinge und Überwintern

Welche Pflanzen dürfen noch draußen bleiben und welche sollten schon in den Keller oder die Garage umziehen? Und wie wird man lästige Schädlinge noch vor der Winterpause los? OÖN-Leserinnen und -Leser haben gefragt, Karl Ploberger hatte die Antworten. Meine Yucca-Palme hat fleckige Blätter. Was kann ich tun? Das ist eine Pilzkrankheit. Die entsteht, wenn das Überwinterungsquartier sehr feucht ist. Am besten einen Platz suchen, der trocken ist, und gut lüften. Bis etwa –3 Grad kann die