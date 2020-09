Signierten Maxian-Krimi "Der Tote im Fiaker" gewinnen

BEATE MAXIAN & VILA MADALENA

Krimi-Literatur trifft musikalische Raffinesse heißt die Veranstaltung am Dienstag, 20. Oktober um 19.30 Uhr im Nikolaus Harnoncourt Saal in St. Geogen im Attergau (Dr. Greilstraße 35) in Kooperation mit der Bibliothek St. Georgen.

Bestseller Autorin Beate Maxian, bekannt für ihren humorvollen Vortrag bei ihren Lesungen, integriert das Musikduo Vila Madalena als festen Bestandteil in ihre Lesung aus „Der Tote im Fiaker“. Es sind der in Musik gegossene Spielwitz und die vollkommene stilistische Ungebundenheit, die Vila Madalena in sich vereinen, verblüffend zu Beate Maxian passen.

Zehn Jahre ist es her, dass Beate Maxian die Krimi-Reihe um ihre abergläubische, clevere und sympathische Journalistin Sarah Pauli begann. Sie schaffte es damit innerhalb kürzester Zeit auf die Bestseller-Liste wurde für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Ihre Krimis bestechen durch spannend erzählte Fälle, ausgeklügelte Konstruktionen, eine gehörige Portion Gesellschaftskritik und eine Prise Humor. Am 16. März 2020, just am Tag des österreichweiten Lockdown erschien »Der Tote im Fiaker«, Band 10 der Sarah-Pauli Reihe. Mittlerweile ist das Buch in der vierten Auflage, war wochenlang, und ist teils nach wie vor unter den ersten Plätzen der österreichischen Bestsellerlisten.

Kartenvorverkauf (15 Euro): Ö-Ticket Österreichweit, www.oeticket.com; Buch Weidinger Seewalchen; Individueller Kartenverkauf auch in der Bücherei St. Georgen; Abendkassa so Karten noch vorhanden. 10% Ermäßigung für Club Ö1 Mitglieder nur bei Ö-Ticket!

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie eines der drei signierten Bücher gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 20. Oktober, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

