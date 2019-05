Karten für die Gartentage Stift Reichersberg gewinnen!

13. Gartentage im Stift Reichersberg

25. Mai 09:30 – 18:00 | 26. Mai 09:30 – 17:00 Uhr



Zum 13. Mal präsentieren wieder ca. 80 Aussteller im wunderschönen Ambiente unseres Stiftshofes, hochwertige und stilvolle Produkte rund um das Thema „Garten“. Die Besucher dürfen sich auf zahlreiche Angebote und Ideen freuen. Das diesjährige Sonderthema wird den Bäumen gewidmet.



Ebenso besteht die Möglichkeit an einer kostenlosen Stiftsführung teilzunehmen und so interessante Einblicke in das Leben und Wirken der Augustiner-Chorherren zu gewinnen. Junge Besucher können der Märchenerzählerin lauschen und basteln.



Die OÖNachrichten verlosen 5x2 Freikarten!



Das Gewinnspiel läuft bis 22.05.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.