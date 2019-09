Freikarten für "pulp.rocks" gewinnen!

Frage 1 von 1:



Ja, ich nehme am Gewinnspiel der OÖNachrichten teil und möchte folgende Tickets für "pulp.rocks" gewinnen:

2 x 1 Ticket für die Abendveranstaltung am 19.09. um 16:00 Uhr 1 Ticket für den Workshop zum Thema „Facebook Performance Marketing“ am 18.09. um 13:00 Uhr 1 Ticket für den Workshop „Physical & Digital Marketplaces“ am 19.09. um 09:00 Uhr