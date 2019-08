Freikarten für die OÖ Landesgartenschau gewinnen!

Bio.Garten.Eden – Gartenerlebnis im Erlebnisgarten



Unter dem Motto Bio.Garten.Eden lädt die 7. OÖ Landesgartenschau heuer in Aigen-Schlägl noch bis 13. Oktober zum Genießen, Entdecken und Entschleunigen. Die Ausstellung unter freiem Himmel bietet auf einer Fläche von 15 ha mit den Kooperationspartnern Stift Schlägl, Marktgemeinde Aigen-Schlägl und Bioschule Schlägl eine ungeahnte Vielfalt. Die ganz besondere Atmosphäre schafft neues Bewusstsein für den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln, Ressourcen und Menschen. Zusätzlich bieten Themenwochen zu regionalen und saisonalen Schwerpunkten sowie ein vielfältiges Workshop- und Unterhaltungsprogramm 150 Tage lang ein Rundum-Erlebnis für Groß und Klein.



Naturerlebnis für alle Sinne

Ein Erlebnis für alle Sinne wartet am Ausstellungsgelände rund um das Prämonstratenser Chorherrenstift und die Bioschule Schlägl. Über 25 Schaugärten und 6000m² Blühflächen lassen die Herzen aller Gartenliebhaber höherschlagen! Gezeigt wird neben der blühenden Vielfalt in 25 Schaugärten, floristischer Handwerkskunst und naturnahen Gartenthemen etwa auch, wie Bio auf unsere Teller kommt. Der Garten rückt Mensch und Tier in den Mittelpunkt – vom Gemeinschaftsgarten bis zum Permakulturgarten. „Wir wollen Neugierde wecken und den Gedanken vom bewussten Leben fördern“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Barbara Kneidinger. Entlang der Großen Mühl können die Besucher im Schöpfungsgarten die Seele baumeln lassen und dabei entschleunigen. „Der Garten soll die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung bewusst machen, zum Nachdenken und Entspannen anregen und den Besucher zur Ruhe kommen lassen“, erklärt Markus Rubasch, Kämmerer im Stift Schlägl.



Alle Infos zur 7. OÖ Landesgartenschau in Aigen-Schlägl finden Sie hier:

http://www.biogarteneden.at



