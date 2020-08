Das KRIMI LITERATUR FESTIVAL 2020 ist das einzige Sommerfestival dieser Art in ganz Österreich. Der Re-Start des Festival beginnt am Freitag, 28. August, in Zipf mit den Autorinnen Beate Maly und Claudia Rossbacher und Autor Herbert Dutzler. Sämtliche ihrer aktuellen Bücher waren wochenlang an den ersten Plätzen der österreichischen Bestsellerlisten. Thema des ersten Abends: „Unterhaltsame Landkrimis vom Feinsten“.

Weiter gehen die Lesungen, für die der Kartenvorverkauf über Ö-Ticket bzw. die Buchhandlung Weidinger in Seewalchen am Attersee läuft, am Dienstag (1. September) um 19.30 Uhr mit Erich Weidinger und Alex Beer im Aichergut Seewalchen und am Mittwoch (2. September) um 20 Uhr mit Dietmar Grieser im Seepark-Saal in Kammer-Schörfling.

Ein „Historischer Krimi-Literatur Abend“ erwartet die Besucher am 1. September: Erich Weidinger liest aus seinem historischen Buch „Grüße Gustav – Gustav Klimt persönliche Momente“ und Alex Beer aus ihrem neu erschienenen Bestseller „Das schwarze Band“.

Der historische Weltenbummler und Autor Dietmar Grieser gastiert tags darauf mit seinem aktuellen Buch „Wien, Wahlheimat der Genies“, darüber hinaus wird er auch dem Festival Attersee entsprechend über die Genies Gustav Klimt und Gustav Mahler erzählen.

Gewinnspiel:

Mit etwas Glück können Sie eines der drei Bücher, aus denen am 1. und 2. September gelesen wird, gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 2. September, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Bücher vom Krimi Literatur Festival gewinnen

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?