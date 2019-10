Andreas Gruber liest aus neuem Thriller "Todesmal" beim Krimi Literatur Festival 2019 am Samstag, 19. Oktober um 11 Uhr in der Stadtbibliothek Vöcklabruck (Hinterstadt 13-15).

Der Krimibrunch findet im Rahmen "Österreich liest" in Kooperation mit der Stadtbibliothek Vöcklabruck statt. Eintritt 12 Euro (Restkarten bei Stadtbibliothek Vöcklabruck und Buch Schachtner Vöcklabruck).

Zum Autor

Andreas Gruber, 1968 in Wien geboren, lebt als freier Autor mit seiner Familie in Grillenberg in Niederösterreich. Mit seinen bereits mehrfach preisgekrönten Romanen steht er regelmäßig auf der Bestellerliste.

Die aktuelle Reihe um den knallharten, aber brillanten Ermittler Maarten S. Sneijder schockiert und fasziniert seine Fans gleichermaßen. Mit seinem brandneuen Thriller „Todesmal“ kommt er wieder einmal nach Vöcklabruck.

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie den Thriller "Todesmal" gewinnen. Das Gewinnspiel endet am 16. Oktober, die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Andreas Gruber kommt mit neuem Thriller nach Vöcklabruck

Bitte melden Sie sich an, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? NOCH KEINEN ACCOUNT?