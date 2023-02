WHO warnt: Zu wenig Schutz vor Transfetten

So lautete eine Zwischenbilanz der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie hatte eigentlich erreichen wollen, dass die gesundheitsgefährdenden Bestandteile bis 2023 weltweit weitgehend aus der Nahrungsmittelkette verschwinden.

"Transfette sind toxische Substanzen, die töten", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Es ist an der Zeit, sie ein für alle Mal aus Lebensmitteln zu verbannen." Länder mit großer Krankheitsbürde seien unter anderem Ägypten, Pakistan und Südkorea.

Herzerkrankungen

Transfette seien jedes Jahr für den vorzeitigen Tod von einer halben Million Menschen durch koronare Herzerkrankungen verantwortlich, hieß es von der WHO. In der EU dürfen seit 2021 nur Lebensmittel in den Handel, die weniger als zwei Gramm industrielle Transfette pro 100 Gramm Fett enthalten. Transfette beziehungsweise Trans-Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren, die durch natürliche und lebensmitteltechnologische Prozesse entstehen können. Zu den Lebensmitteln, die nennenswerte Mengen an Trans-Fettsäuren enthalten können, gehören Back- und Süßwaren sowie frittierte Kartoffelprodukte und Fertiggerichte.

