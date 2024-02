Verpflichtende Rücksicht auf Menopause

Wenn die Beschwerden über längere Zeit gravierend seien, könnten die Symptome einer Behinderung gleichkommen, so die Kommission. Arbeitgeber seien dann rechtlich verpflichtet, Anpassungen vorzunehmen. Etliche Frauen litten in den Wechseljahren etwa unter Hitzewallungen, dann könne es helfen, die Raumtemperatur anzupassen oder auf Uniformzwang zu verzichten. Herzogin Sophie, die Schwägerin von König Charles III., hatte sich 2021 für eine Enttabuisierung der Wechseljahre in der Arbeitswelt eingesetzt.

