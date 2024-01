Smartphone lässt uns wie Cowboys gehen

Front view portrait of a happy woman in winter using mobile phone walking in a park

Tippt man als Smartphone-Nutzer während des Gehens am Display herum, passt sich das Gangbild an die Anforderungen des Multitaskings an. Was genau beim "Textwalken" passiert, haben nun Forscher der Fachhochschule (FH) Campus Wien in einer Studie untersucht: Im Fachblatt "Heliyon" zeigen sie, dass die Schritte dabei kürzer und breiter werden. Dieser "Cowboy-artige" Gang senkt zwar das Sturzrisiko, könne aber Belastungen für die Knie mit sich bringen.

Langfristig könnte dieser "Textwalker"-Gang Meniskus und Knorpel nachhaltig schädigen und deren Belastbarkeit reduzieren. "Die Studienergebnisse zeigen, dass der Körper bei der Nutzung des Smartphones in eine Art Sicherheitsmodus schaltet.

Während die Schrittgeschwindigkeit abnimmt, kommt es zu einer gleichzeitigen Zunahme der Schrittbreite", erklärt der Leiter des Forschungsprojektes Sebastian Durstberger am Montag in einer Aussendung der FH Campus Wien. Das offenbarte sich dem Wissenschafter-Team bei der Beobachtung von 27 Studienteilnehmern, die in einem Labor vor einer Leinwand auf einem speziellen Laufband marschierten.

