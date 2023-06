Podcast: Die Suche nach dem Glück

"Ist eh klar, dass schon wieder bei mir was ist. Jetzt bin ich schon wieder krank. Und ständig wird was kaputt wird. Hört das denn nie auf? Den anderen geht es viel besser, die haben es ja leichter. Die haben halt auch mehr Geld. Die haben ja so viel Glück im Leben." Kennt ihr auch solche Aussprüche und Gedanken? Bei anderen oder bei einem selbst? Dann lohnt sich die heutige Podcast-Folge besonders!

Denn: Was ist überhaupt Glück? Was macht uns glücklich? Kann man „optimistisch“ sein üben? Wie schaffe ich es, mir nicht ständig den Kopf zu zerbrechen? Wie fokussiere ich mich auf mich statt auf andere? Und kann mich ein Partner/eine Partnerin wirklich glücklich „machen“?

Christina Binder – Psychologin

Alle Episoden des „Gesund & glücklich“-Podcasts sowie alles rund um Gesundheit in den OÖNachrichten gibt’s hier!

Unser Geschenk für alle Pocast-Hörer:innen: 4 Wochen OÖNachrichten gratis testen unter nachrichten.at/testen

Folgt uns in der Podcast-App des Vertrauens und lasst uns gerne Sternchen oder Kommentare da!

- Spotify: https://open.spotify.com/show/4EWzW4Oj1XsvNcLFpU807L

- Deezer: https://www.deezer.com/show/6096465

- Google Podcasts: https://podcasts.google.com/subscribe-by-rss-feed?feed=aHR0cHM6Ly9nZXN1bmQucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMw%3D%3D

Feedback, Ideen, Anregungen oder Interesse an Werbepartnerschaften? Schreibt uns doch: podcasts@nachrichten.at

Musik-Credit: BalloonPlanet – „Always Look Up“ by Artlist

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper