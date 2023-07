Podcast: Darm gut, alles gut?

Ein Sprichwort sagt: "Im Darm sitzen Tod und Leben." Recht viel deutlicher kann man es wohl nicht ausdrücken, wie wichtig der Darm für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist. Solange der Darm funktioniert, ist er ein wenig geachtetes Organ. Erst wenn er Probleme macht, merken wir, wie intensiv das gesamte Leben von ihm beeinflusst sein kann.

In der neuen Podcast-Folge beantwortet Internistin Avida Hayat-Khayyati von der Klinik Diakonissen in Linz viele Fragen zum Thema: Welche Probleme kann der Dickdarm verursachen? Ab welchem Alter und wie oft sollte ich eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung, machen lassen? Was passiert bei dieser Untersuchung und warum muss ich keine Angst davor haben? Wie kann ich meinem Dickdarm bewusst etwas Gutes tun?

#008 - Darm gut, ... Alle Folgen Solange der Darm funktioniert, ist er ein wenig geachtetes Organ. Erst wenn er Probleme macht, merken wir, wie intensiv das gesamte Leben von ihm beeinflusst sein kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Eidenberger Elisabeth Eidenberger