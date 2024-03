Plakate am Bahnhof gegen Suizide

Katharina Glück, Psychiatrie-Primaria am Klinikum Wels-Grieskirchen

Hilfsangebote dort platzieren, wo viele Selbsttötungen passieren: Nach diesem Prinzip funktioniert die jüngste Aktion des Netzwerks Suizidprävention Austria (Supra) in Kooperation mit dem Land Oberösterreich. In Wels und Linz hängen am Bahnhof im März Plakate, mit denen auf die Hilfsangebote Krisenhilfe OÖ, Rat auf Draht und Telefonseelsorge hingewiesen wird. Ein QR-Code führt direkt zu einer Chatberatung.

Warum gerade diese beiden Bahnhöfe Hotspots für Suizide sind, erklärt Psychiatrie-Primaria Katharina Glück vom Klinikum Wels-Grieskirchen: "Wir wissen, dass Bahnhöfe in der Nähe von psychiatrischen Stationen öfter als andere für Suizide genützt werden. Das trifft in Wels auf unser Krankenhaus und in Linz auf den Neuromedcampus zu." Denn oft hängen psychische Erkrankungen und Suizide zusammen.

Einen zweiten Aspekt nennt Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander: "Am Bahnhof erreichen wir mit dieser Aktion besonders viele Menschen – in Linz in einem Monat 1,5 Millionen Fahrgäste."

Laut Silvia Breitwieser von der Telefonseelsorge sei es wichtig, bereits Bewusstsein für Hilfsangebote zu schaffen, bevor man diese brauche. "Wenn ich mir Unterstützung hole, bin ich eine Heldin oder ein Held", will die Expertin Menschen Mut machen, sich vertrauensvoll an professionelle Anlaufstellen zu wenden. "Man braucht ein Gegenüber, das einen versteht und die Verzweiflung aushält. So hat man das Gefühl, nicht allein zu sein."

Lebensrettende Medikamente

Oft sind Suizidgedanken und Depressionen verknüpft. Psychiaterin Glück erklärt, wie Außenstehende mit so einer Krise umgehen sollen: "Da helfen Ratschläge nicht. Man braucht Verständnis, Zeit und viel Geduld. Je mehr man Druck macht und will, dass es schnell geht, umso länger dauert es meistens." In manchen Situationen seien Medikamente "notwendig und lebensrettend". Diese beginnen jedoch frühestens nach drei bis vier Wochen zu wirken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Dietlind Hebestreit Dietlind Hebestreit