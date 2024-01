Österreicher leben länger, sind dabei aber oft chronisch krank

Frauen und Männer haben durchschnittlich jeweils zwei beziehungsweise 2,9 Jahre an Lebenserwartung dazugewonnen.

Die Österreicherinnen und Österreicher leben länger und bleiben auch länger gesund. Dennoch leiden rund zwei Drittel der Bevölkerung unter chronischen Krankheiten: Das geht aus dem Gesundheitsbericht 2022 hervor, den das Gesundheitsministerium gestern veröffentlicht hat. Demnach leben Frauen und Männer in Österreich seit 2005 durchschnittlich jeweils zwei beziehungsweise 2,9 Jahre länger. Sie bleiben auch länger gesund: Männer verbringen 7,4 und Frauen 7,8 Lebensjahre mehr in guter Gesundheit als noch 1991.

Das Ministerium sieht dennoch Handlungsbedarf: 66 Prozent – das sind rund 4,9 Millionen Personen – litten 2019 unter einer dauerhaften Krankheit oder einem chronischen Gesundheitsproblem, 2014 waren es 62 Prozent gewesen. Die Probleme sind großteils auf einen ungesunden Lebensstil zurückzuführen, etwa unzureichende Bewegung, eine unausgewogene Ernährung und Alkohol- sowie Nikotinkonsum.

In Summe führen chronische Erkrankungen dazu, dass Frauen derzeit 19,5 und Männer 16,4 Lebensjahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit verbringen. Insgesamt können männliche Neugeborene seit 2019 mit 63,1 Jahren, weibliche Neugeborene mit 64,7 Lebensjahren in guter Gesundheit rechnen. Das ist ein Anstieg von mehr als sieben Jahren seit 1991.

Gesundheitskompetenz

Laut dem Bericht verfügt jede und jeder Zweite über eingeschränkte Gesundheitskompetenz. Personen mit niedrigem Einkommen sind überdurchschnittlich betroffen. Die Studie zeigt erneut den großen Einfluss von Einkommen und Bildung auf die Gesundheit. Personen mit geringer formaler Bildung verbringen demnach mehr Lebensjahre in mittelmäßiger oder schlechter Gesundheit.

Vorsorgeuntersuchungen werden in Österreich derzeit insgesamt nur von rund 15 Prozent der Menschen genutzt – Tendenz leicht steigend.

