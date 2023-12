Mehr Fälle von Darmkrebs bei Männern unter 50

Frauen sind davon nicht betroffen, berichtet die MedUni Wien in einer aktuellen Studie, die im Fachblatt "JAMA Network Open" publiziert wurde. Zudem nahm im gleichen Zeitraum die Häufigkeit von Darmkrebs in den meisten europäischen Ländern, darunter auch Österreich, in der Generation ab 55 Jahren ab. Als mögliche Ursachen für den Anstieg von Darmkrebs bei jüngeren Männern nannte Monika Ferlitsch von der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie der MedUni insbesondere Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Übergewicht und Diabetes.

Vorsorge bereits ab 45

Das Nationale Screening-Komitee auf Krebserkrankungen rät nun zu früheren Vorsorgeuntersuchungen mittels Darmspiegelung (Koloskopie) oder Blutstuhltest ab 45 und nicht wie bisher ab 50 Jahren.

