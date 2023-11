Krebserregend? Warnung vor Fencheltee für Babys, Kleinkinder und Schwangere

Da der Estragol-Gehalt in den verschiedenen Teeangeboten stark schwankt, kann die Dosis in einigen Tees zu hoch für kleine Kinder sein.

Da es in Tierversuchen starke Hinweise dafür gibt, dass das in Fenchel enthaltende Estragol in sehr hohen Dosen insbesondere in der Leber die Entstehung von Krebs begünstigen kann, empfiehlt die Europäische Arzneimittelagentur (EMA), Arzneimittel oder Tees auf der Basis von süßem Fenchel erst ab einem Alter von vier Jahren anzuwenden. Dies soll verhindern, dass Säuglinge und Kleinkinder eventuell langfristig gesundheitsschädliche Mengen von Estragol einnehmen.

"Da der Estragol-Gehalt in den verschiedenen Teeangeboten stark schwankt, kann die Dosis in einigen Tees zu hoch für kleine Kinder sein“, sagt Primar Peter Voitl, Mitglied des Präsidiums der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ). Wird der Teebeutel noch extra ausgedrückt, erhöht sich die Konzentration.

Frühzeitige Pubertät möglich

Die EMA räumt in ihrer Stellungnahme zu Estragol-haltigen pflanzlichen medizinischen Produkten ein, dass es noch zu wenige Daten gibt, um wirklich sichere Grenzwerte anzugeben.

Estragol kommt zusätzlich noch in vielen Gewürzen vor, wie Anis, Basilikum, Sternanis, Piment, Muskatnuss, Lemongras, Estragon. Diese sollten der EMA zufolge nur gelegentlich in der Küche genutzt werden.

Ein regelmäßiger Verzehr von Fencheltees könne zudem Ursache für eine vorzeitige Brustentwicklung sein oder die Pubertät bei jungen Mädchen beschleunigen, so eine aktuelle französische Publikation. Die Autorinnen warnen deshalb vor häufigem Konsum vor allem in hohen Dosen.

