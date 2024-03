"Schlechter Schlaf kostet bis zu 5 Lebensjahre": 5 Tipps für eine gute Nacht

Ausgeschlafen zu sein, das ist ohne Frage ein gutes Gefühl. Der Körper braucht Schlaf, um sich zu regenerieren, neue Kraft zu schöpfen, den "Akku aufzuladen". Wenn man nicht gerade Elon Musk heißt, der kommt angeblich mit gerade einmal 6 Stunden Schlaf ausgeruht und produktiv durch den Tag, werden von Experten 8 Stunden Schlaf für Erwachsene als ideal angesehen.

Auch für die Gesundheit ist guter Schaf essenziell. Eine Studie der University of South Florida kam zum Ergebnis, dass Menschen, die unter Schlafstörungen leiden, häufiger Herzprobleme haben. Schlechter Schlaf kann zudem nachweislich eine Ursache von Depressionen sein - an diesem Themenfeld forscht beispielsweise die Max-Planck-Gesellschaft.

Laut einer anderen Studie plagen immerhin 30 Prozent der Bevölkerung Schlafstörungen. "Aktuelle Studien zeigen, dass vor allem zu kurze Schlafdauer und zu unregelmäßige Zubettgehzeiten tatsächlich Lebensjahre kosten" - nämlich zwischen 2 bis 5 Jahre, sagt der Psychologe Manuel Schabus, Leiter des Labors für Schlaf und Bewusstseinsforschung an der Universität Salzburg. Am Arbeitsplatz sinke durch schlechten Schlaf die Produktivität, es gebe mehr Krankenstände und Unfälle. Nur etwa 15 Prozent der Betroffenen würden professionelle Hilfe suchen, so Schabus.

Ein Drittel des Lebens schläft man

Wie man sich in der Nacht möglichst gut erholen kann, das ist etwas, das jeden zumindest einmal im Leben beschäftigen soll. Denn nicht weniger als ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch durchschnittlich schlafend. Außer man heißt Elon Musk.

Schon Eltern sorgen sich bei ihren Babys um genug und guten Schlaf. Kaum jemand, der Kinder beim Aufwachsen begleitet, kennt sie nicht, die Extrafahrten mit dem Kinderwagen, oder sogar dem Auto, um die Kleinen sanft in den Schlaf ruckeln zu lassen. Motorengeräusche als weißes Rauschen. Und auch der Schlaf der Eltern ist untrennbar an den des Nachwuchses geknüpft. Kinder verschlechtern die Schlafqualität ihrer Eltern mehreren Studien zufolge bis zu 6 Jahre lang.

Das können Sie tun, um besser zu schlafen

Sofern keine gesundheitlichen Dispositionen vorliegen, die den Schlaf beeinträchtigen, sind sich Forschende bei folgenden Punkten einig, wenn es um gute Schlafqualität geht.

Keine Mediennutzung vor dem Schlafengehen: Egal ob noch einmal schnell die Mails checken, oder auf Social Media den Feed durchscrollen, die Qualität des Schlafes wird dadurch beeinträchtigt. Noch besser: Man verbannt alle technischen Geräte aus dem Schlafzimmer.

Kein Alkohol oder andere Stimulanzien am Abend: Selbst wenn man das Gefühl hat, nach ein, zwei Gläsern Bier besser einschlafen zu können, der Schein trügt. Studien zeigen, dass der Schlaf dann nämlich "flacher" ist. Die Tiefschlafphasen sind kürzer, man schreckt öfters aus dem Schlaf.

Viel Bewegung untertags, kein extremer Sport vor dem Schlafen: Eine Studie kam zum Ergebnis, dass moderates Krafttraining und Dehnungsübungen am schlafförderlichsten wirken. Auch berichteten Probanden, die an moderaten Aerobic-Übungen teilgenommen hatten, über eine geringere Einschlafzeit, weniger nächtliche Aufwachphasen, eine längere Schlafdauer, eine höhere Schlafeffizienz und eine geringere allgemeine Unruhe.

Konstanter Schlafrhythmus und fixe Schlafenszeit: Wer Kinder hat, weiß, ein (mit Ausnahmen) konstanter Tagesrhythmus hilft enorm. Wenn die Bettgehzeit einmal übersehen wird, kann das mitunter mit anstrengenden und langen Abenden enden. Bei Erwachsenen ist das gar nicht so anders. Eine fixe Schlafenszeit hilft dem Körper, schneller abschalten zu können.

Genug Schlaf pro Nacht, aber nicht zu viel: Studien zeigen, wer zu wenig schläft, leistet tagsüber weniger. Oft ist einem dies jedoch nicht bewusst. Denn an zu wenig Schlaf kann man sich gewöhnen. Aus vielen Untersuchungen geht hervor, dass die meisten Menschen 7 bis 8 Stunden Schlaf brauchen. Wer tagsüber auch bei längerer Tätigkeit im Sitzen konzentriert arbeiten kann, ohne schläfrig zu werden, hat sein persönliches Schlafpensum gefunden.

