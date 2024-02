Europa: West-Nil-Virus auf dem Vormarsch

Auch Österreich ist von dem Virus betroffen, das meist Vögel, selten Menschen infiziert und von Stechmücken übertragen wird. "Das Risiko in Österreich, an West-Nil-Fieber zu erkranken, ist aber nach wie vor gering", so die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Das West-Nil-Virus wird durch Gelsenstiche übertragen. Normalerweise zirkuliert es zwischen blutsaugenden Stechmücken und Vögeln, die seine "Hauptwirte" sind. Menschen und andere Säugetiere, insbesondere Pferde, können aber auch daran erkranken. Von Menschen und Pferden kann das Virus nicht mehr in Stechmücken gelangen und somit auf keinen weiteren Menschen oder ein Pferd übertragen werden.

Lesen Sie auch: Mildes Wetter lässt Zecken früher "starten"

Das Virus zirkuliere seit den 1960er-Jahren in Europa, so die Forscher. Von den global existierenden neun unterschiedlichen "Abstammungslinien" kommen sechs in Europa vor, während es etwa in Nordamerika nur eine Variante gibt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper