Depressionen in Schwangerschaft

So erkranken 15 Prozent der Frauen an Depressionen und 12 Prozent an Angststörungen; auch jeder zehnte Vater leidet an einer Depression. Das kann gravierende Folgen für die Kinder haben. Auch deshalb sei eine zügige Behandlung laut der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin so wichtig.

Pia Neundlinger Leiterin Kinderabteilung, Klinikum Rohrbach Alle Folgen Von Schnupfen und Grippe bis Hand-Mund-Fuß und Magen-Darm - was können wir tun, damit unsere Kinder gesund durch den Winter kommen?

