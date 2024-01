Dengue bis Flussblindheit: Tropenkrankheiten bedrohen 1,6 Milliarden Menschen

In Paraguay versucht man durch den Einsatz von Insektenvernichtungsmittel das Denguefieber zu bekämpfen. Der Virus wird von Stechmücken übertragen.

Das ist laut "Licht für die Welt", der Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen, auch kein Wunder, denn die weitaus meisten der Betroffenen leben in Armut. Krankheit, Behinderung und Tod. Die Weltgesundheitsorganisation hat 20 Krankheiten definiert, die durch Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze oder Gifte entstehen.

Alle haben weitreichende gesundheitliche sowie soziale und ökonomische Folgen für die Patientinnen und Patienten. Sie verstärken den Teufelskreislauf aus Armut, schlechter Bildung, kein oder wenig Einkommen, Krankheit und Behinderung, so "Licht für die Welt" zum Tag der vernachlässigten tropischen Krankheiten am kommenden Dienstag. Wer Lepra habe, werde zusätzlich zu seinen oder ihren Gesundheitsproblemen hat nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern wird sozial stigmatisiert und hat ein schlechteres oder kein Einkommen.

Tropische Krankheiten verbreiten sich besonders schnell in Gebieten mit schlechter Infrastruktur wie ländliche Regionen in Armut, Konfliktzonen, Landstriche nach Naturkatastrophen. Ist die hygienische Versorgung schlecht und fließendes Wasser nicht vorhanden, werden Trachom, eine bakterielle Augenerkrankung, Lepra oder die Schlafkrankheit schnell zu einem großen Problem.

WHO will Tropenkrankheiten bis 2030 ausrotten

Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, vernachlässigte Tropische Krankheiten bis 2030 auszurotten. Dieses Ziel ist, nach Rückschlägen vor allem durch die Corona-Pandemie, in die Ferne gerückt. Dennoch gibt es Fortschritte: Waren 2010 beispielsweise noch 2,2 Milliarden Menschen von tropischen Krankheiten bedroht, sind es aktuell 1,6 Milliarden. Bis Ende des vergangenen Jahres haben immerhin 50 Länder zumindest eine tropische Krankheit eliminiert. Bis 2030 soll in 100 Ländern zumindest eine Tropenkrankheit ausgerottet sein.

Die Liste der vernachlässigte Tropenkrankheiten:

Buruli-Ulkus: eine infektiöse Erkrankung der Haut und Weichteile mit Bildung von teils ausgedehnten Geschwüren. Erreger ist das Mycobacterium ulcerans. Die Krankheit kann zu schweren Verstümmelungen führen, nach Monaten bis Jahren aber auch von selbst ausheilen. Besonders verbreitet ist sie in West-, Zentral- und Ostafrika bei der ländlichen Bevölkerung in der Nähe von Gewässern und Sumpfland.

eine Pilzinfektion, die vor allem die Extremitäten betrifft und oft chronisch bleibt. Verursacht kleinknotige Geschwüre, ist oft therapieresistent. Tritt meist in tropischen und subtropischen Regionen auf. Denguefieber: wird durch Virus verursacht, das von Stechmücken übertragen wird. In tropischen und subtropischen Regionen endemisch, weltweit leben etwa die Hälfte der Menschen in endemischen Dengue-Regionen. 80 Prozent der Infektionen verlaufen symptomlos, die restlichen 20 Prozent meist mit leichten bis mittelschweren Symptomen. Schwere Verläufe gibt es selten und, wenn, in der Regel erst nach einer Zweitinfektion. Im schweren Fall kann es zu einem hämorrhagischen Denguefieber kommen, eine Sterblichkeitsrate dieser schweren Verläufe liegt bei ein bis fünf Prozent, kann bei einzelnen Epidemien aber auch 15 Prozent erreichen. Seit kurzem gibt es eine Impfung.

Durch Essen übertragene Saugwürmer: besonders in Ostasien und Südamerika verbreitet. Übertragen durch den Genuss rohen Fisches und von Krustentieren bzw. von Gemüse, das die Saugwürmer beherbergt. Sie verursachen zum Beispiel schwere Lungen- und Lebererkrankungen.

Lepra: ist in vielen Ländern des globalen Südens nach wie vor ein ernst zu nehmendes Problem, während sie in Staaten mit funktionierender Gesundheitsversorgung nahezu eliminiert ist. Sie wird durch das Mycobacterium leprae hervorgerufen, die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Lepra ist aber nur schwach ansteckend und gilt als heilbar.

Noma oder Wangenbrand: ist eine schwere bakterielle Erkrankung, entwickelt sich auf der Mundschleimhaut und zerfrisst von dort ausgehend anderen Weich- und Knochenteile des Gesichts. Laut WHO-Schätzungen sterben dadurch jährlich zwischen 80.000 und 90.000 Kinder. Sie befällt in der Regel Kinder in Entwicklungsländern, deren Immunsystem durch Unterernährung, mangelnde Mundhygiene und andere Vorerkrankungen wie Masern, Röteln, Mumps oder Meningitis bereits geschwächt ist.

Tollwut: verursacht laut einer Schätzung der WHO 59.000 Todesfälle pro Jahr, davon 60 Prozent in Asien und 36 Prozent in Afrika. Die weitaus meisten Fälle werden von Hunden auf Menschen übertragen. Es gibt Impfungen.

Schlangenbisse: 5,4 Millionen Gebissene weltweit jedes Jahr und rund 80.000 bis 138.000 Todesfälle laut WHO-Schätzungen. Dennoch ist der Weltgesundheitsorganisation zufolge das Problem ein in tropischen und subtropischen Staaten vernachlässigtes Thema der öffentlichen Gesundheit. In Asien werden aber bis zu zwei Millionen Menschen durch Schlangenbisse jedes Jahr vergiftet, in Afrika müssen rund 500.000 Menschen laut WHO pro Jahr behandelt werden. Das Problem ist, rechtzeitig an entsprechende medizinische Versorgung zu kommen. Neben den Todesfällen tragen rund 400.000 Betroffene pro Jahr Behinderungen davon.

Taeniasis/Zystizerkose: Infektionen mit dem Rinder- bzw. dem Schweinebandwurm.

Frambösie: eine durch das Bakterium Treponema pertenue ausgelöste Infektionskrankheit, die in tropischen Regionen auftritt. Die Folgen können schwere Deformationen etwa an Gelenken sein. Medikamentös - etwa mit Penicillin gut behandelbar.

