Borreliose: Könnte es bald eine Impfung geben?

Gegen die von Zecken übertragene Infektionskrankheit FSME kann man sich seit beinahe 50 Jahren impfen lassen. Die Spinnentiere übertragen aber auch Krankheiten, die durch Bakterien ausgelöst werden: die Borreliose. Bis dato gibt es dagegen keine Impfung. Jetzt hat mit Valneva ein Wiener Unternehmen ein vielversprechendes Vakzin mit dem Namen "VLA15" entwickelt, das sich bereits in einer frühen Testphase bewährt hat.

In der Fachzeitschrift "Lancet Infectious Diseases" sind jetzt Resultate aus klinischen Studien erschienen. Ergebnis: Drei Teilimpfungen könnten vor der Erkrankung schützen. "VLA15" wird von Valneva in Kooperation mit dem Pharmakonzern Pfizer hergestellt – und ist derzeit der weltweit einzige Borreliose-Impfstoff in der klinischen Testphase.

Sicher und gut verträglich

Der Impfstoff soll die sechs häufigsten Typen von Borreliose, die in Europa und Nordamerika vorkommen, abdecken. "VLA15 war sicher, wurde gut vertragen und hat bei den 800 Versuchspersonen, die zwischen 18 und 65 Jahren alt waren, eine robuste Antikörperantwort hervorgerufen", schrieben Nicole Bezay und ihre Co-Autoren in "Lancet Infectious Diseases".

Mittlerweile führt der Pharmakonzern Pfizer weitere Studien mit rund 6000 Personen in den USA durch. Jetzt geht es darum, zu beweisen, dass der neuartige Impfstoff Menschen auch in der Realität vor der Erkrankung schützt. Bis diese Ergebnisse vorliegen, wird es allerdings noch einige Zeit dauern.

Wanderröte als typisches Symptom

Nach Schätzungen erkranken in Österreich jährlich zwischen 25.000 und 70.000 Menschen an Borreliose, so die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit.Borreliose ist vermeidbar, wenn der Körper rechtzeitig auf Zecken abgesucht wird und diese fachgerecht entfernt werden. Andernfalls kann bei Ausbruch der Krankheit mit Antibiotika behandelt werden.

Ein typisches Symptom für eine Borrelieninfektion ist die sogenannte Wanderröte. Sie tritt meist einige Tage nach dem Zeckenbiss auf. Diese deutliche ringförmige Hautrötung ist oft im Zentrum blasser als am Rand. Der rote Ring wandert dann allmählich nach außen. Typisch für eine Neuroborreliose sind Nervenschmerzen, die sich nachts verschlimmern, sowie motorische Ausfälle wie etwa Taubheitsgefühle.

Weitere Krankheitssymptome sind Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit. Sehr selten kommt es nach einer Borrelieninfektion auch zu einer Entzündung des Herzmuskels, die sich in Herzrhythmusstörungen äußern kann.

