Bluthochdruck betrifft bei Ehepaaren oft beide Partner

Ein US-Wissenschafterteam hat jetzt eine gesundheitlich besondere Verbindung identifiziert: Leidet ein Partner an Bluthochdruck, ist das oft auch beim zweiten der Fall.

"Bluthochdruck ist bei Erwachsenen mittleren und höheren Alters bekanntermaßen weit verbreitet, aber wir waren überrascht, dass bei vielen älteren Ehepaaren in den USA, England, China und Indien sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau hohen Blutdruck hatten", wurde der leitende Studienautor Chihua Li von der Abteilung für Epidemiologie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore/USA) im Deutschen Ärzteblatt zitiert. "So hatten zum Beispiel in den USA bei mehr als 35 Prozent der Paare über 50 Jahre beide Ehepartner hohen Blutdruck."

Die Ähnlichkeit wichtiger gesundheitlicher Parameter zwischen langjährigen Ehepartnern ist seit langem bekannt. Erstmals haben die Forscher diesen Effekt für Bluthochdruck in ganz unterschiedlichen Ländern und Weltregionen belegt.

