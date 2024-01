Blue Monday: Warum heute der (angeblich) traurigste Tag des Jahres ist

Die Wintermonate schlagen vielen aufs Gemüt. Es gibt allerdings einen Tag, der trister ist als alle anderen – und das soll stets der dritte Montag im Jahr sein. Also heute.

Die Theorie stammt von dem britischen Psychologen Cliff Arnall, der Gedanke dahinter: Dinge wie Wetter, Geld und Motivation hätten direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Menschen. Der Forscher stellte sogar eine Gleichung auf: Demnach ist der Jänner trüb, der Kontostand nach den Feiertagen niedrig, die Weihnachtszeit mit all ihrem Glitzer zu Ende und die guten Vorsätze schon längst wieder gebrochen.

Die Formel, die Arnall dabei aufgestellt hat, deutet demnach eindeutig auf diesen sogenannten "Blue Monday". Der Name kommt vom englischen Wort "blue", das nicht nur die Farbe Blau bezeichnet, sondern auch "traurig" oder "niedergeschlagen" bedeuten kann.

Keine Wissenschaft

"Die Idee ist zwar ganz witzig, die wissenschaftliche Basis für die Behauptung aber recht dünn", sagt Astrid Jorda, Therapeutin am Institut für Psychotherapie am Kepler-Uniklinikum Linz. "Denn Glück ist ja sehr individuell und außerdem schwer vergleichbar." Cliff Arnall musste für seine These viel Kritik einstecken, dennoch sei vieles an seiner Theorie berechtigt, sagt die Linzer Tiefenpsychologin. "Weihnachten mit all dem Lichterglanz ist vorbei, draußen ist es vielerorts grau und nebelig, der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne. Und Montag ist auch noch. All das trägt nicht unbedingt zu großen Glücksgefühlen bei." Dazu komme, dass der Advent eine Zeit der Gemeinschaft und der Feierlichkeiten sei. "Im Jänner fällt das weg, und man ist sozusagen wieder Einzelkämpfer", sagt Astrid Jorda.

Vom Gefühl her habe der Forscher also recht, meint die Psychotherapeutin und rät, diese Zeit dennoch als Chance zu nutzen. "Um kurz innezuhalten und so wieder auf dem Boden der Realität anzukommen."

Dabei helfe es, gut auf sich zu schauen und am besten ein paar gesunde Tage einlegen. "Vielleicht einmal eine Woche auf Zucker und Alkohol verzichten, viel in die Natur gehen oder in die Sauna. Sie werden sehen, danach fühlt man sich gleich viel besser und energiegeladener." Und mit dem Fasching warte die nächste Festsaison ja praktisch "gleich ums Eck".

Autorin Valerie Hader Valerie Hader