Kleines Wort, große Wirkung: Warum wir öfter "Danke" sagen sollten

nachrichten.at: Dankbarkeit hat in den vergangenen Jahren massiv an Bekanntheit zugelegt. Es gibt Tipps und Tricks, es gibt eigene Seminare. Das Thema wird aber auch gerne in die esoterische Ecke gestellt. Gehört es da hin? Judith Gabriel: Nein. Definitiv nicht. Ich bin Psychologin - und Psychologie ist nicht esoterisch. Aber wie auch bei anderen Konzepten in der Psychologie ist es so: Wenn das Greifbare fehlt, dann wird es gerne einmal als esoterisch angesehen. Ja, das Thema hat viel