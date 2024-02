70 Prozent wollen "Pille für den Mann"

In den USA wird aktuell eine "Pille für den Mann" klinisch erprobt. Eine derartige Verhütungsmethode wird von vielen Deutschen gewünscht. 70 Prozent der Menschen würden es "auf jeden Fall" oder "eher" befürworten, wenn auch Männer mit einem Medikament dazu beitragen könnten, eine Schwangerschaft zu vermeiden. Das ergab eine repräsentative Umfrage an 2032 Personen im Auftrag der Deutschen Presseagentur.

Demnach fänden zwei von drei Männern so ein Mittel gut. Von den Frauen würden sogar drei Viertel die "Pille für den Mann" befürworten. Das Medikament dann tatsächlich anzuwenden, können sich allerdings nur 37 Prozent der männlichen Befragten vorstellen, 27 Prozent vielleicht. Mehr als die Hälfte der Frauen fänden es jedoch gut, wenn ihr Partner mit einer Pille verhüten würde.

Frauen tragen mehr Verantwortung

Bei der Frage nach der Verantwortung für die Verhütung waren 48 Prozent der Männer der Ansicht, dass diese zu gleichen Teilen beim Mann und bei der Frau liegt. Nur ein Viertel der Frauen teilte diese Meinung. Sie finden hingegen, dass die Verantwortung zu stark bei ihnen liege.

Derzeit läuft in den USA eine klinische Studie zum neuen Verhütungsmittel. Das hormonfreie Medikament blockiert den Vitamin-A-Rezeptor in den Hoden und verhindert so die Spermienproduktion. Bei den Tests an Mäusen zeigte sich eine 99-prozentige Wirksamkeit.

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer