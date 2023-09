Wie schwer darf eine Schultasche wirklich sein?

Die erste Schulwoche ist vorbei, spätestens jetzt geht die Schule überall in den Regelbetrieb über. Nun kann man sich darauf einstellen, was man alles in die Schultasche packen muss. Und diese sollte nicht zu schwer sein. Bislang galt, dass maximal 10 bis 12 Prozent des Körpergewichts über die Schultasche mitgetragen werden sollte. Bei einem Kind mit 35 Kilogramm wären das 3,5 bis 4,2 Kilogramm. Es hat sich gezeigt, dass die Taschen oft schwerer beladen werden. Das wird noch unterstützt durch eine neue Studie, die davon spricht, dass auch 17 Prozent kein Problem darstellen würden. Beim oben genannten Beispiel würde das gleiche Kind 6 Kilogramm mehr tragen sollen.

Wenig Trageleistung im Wachstum

Dr. Gerold Bauer, Orthopäde in Leonding sowie Fachgruppenvertreter Orthopädie und Orthopädische Chirurgie in der Ärztekammer für Oberösterreich, sagt: „Aus meiner orthopädischen Sicht meine ich, dass Schulkinder, solange sie im Wachstum sind, möglichst wenig Trageleistung ausgesetzt werden sollten.“ Aus diesem Grund sollte die bisherige Faustregel von 10 bis 12 Prozent fortgesetzt werden. "Kontrollieren Sie also das Gewicht und versuchen Sie, schwere Papier-Bücher gegen E-Books auszutauschen", rät die Ärztekammer. Hinzu komme, dass steigendes Übergewicht bei Kindern ein Problem ist. Diese Kinder würden mit einer schwereren Tasche noch stärker belastet werden.

Gurte nutzen

Schultern, Rücken und Wirbelsäule sollten gleichmäßig strapaziert werden – sonst ergeben sich schon in frühen Jahren Schäden, so der Experte. „Wichtig ist daher, dass die Schultasche auf jeden Fall richtig getragen wird“, sagt Dr. Bauer. Eltern sollten darauf achten, dass alle mitgelieferten Tragegurte zum Einsatz kommen: Neben den beiden Schultergurten sind das Hüft- und Brustgurt.

Eine einseitig getragene Schultasche verursacht die gröbsten Schäden, daher sollten immer beide Schultergurte getragen werden. Die wichtigen Hüft- und Brustgurte dienen dazu, das Gewicht entlang des Körpers zu verteilen und die Tasche zu festigen. Verhindert werden sollte, dass die Schultasche zu tief sitzt und so am Gesäß anschlägt. "Beachten Sie neben Jause und Box auch das Gewicht der Trinkflasche. Lassen Sie Ihr Kind das Wasser erst in der Schule einfüllen. Denn allein die Befüllung der Trinkflasche macht mindestens 0,7 bis 1 Kilogramm an Gewicht mehr", so der Rat aus der Ärztekammer.

