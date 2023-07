Fast  jedes dritte Baby kommt per Kaiserschnitt zur Welt

Das zeigen die Zahlen aus 2022, die die Statistik Austria veröffentlicht hat. Demnach wurden 31,7 Prozent der 81.892 in Österreich lebend geborenen Kinder auf diesem Weg entbunden. "Damit hat sich die Zahl der Kaiserschnittgeburten in den vergangenen 25 Jahren mehr als verdoppelt", sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Im EU-Vergleich liegt Österreich im oberen Mittelfeld.

Vergleichsweise niedrig ist der Anteil der Kaiserschnittentbindungen in den nordeuropäischen Ländern. In Zypern wiederum kommt mehr als die Hälfte der Kinder mittels Kaiserschnitt auf die Welt. 1995 wurden in Österreich "nur" 12,4 Prozent der Kinder mit Kaiserschnitt entbunden, vor zehn Jahren waren es 29,4 Prozent, derzeit sind es 31,7 Prozent. Oberösterreich hat – im Bundesvergleich – mit 28,1 Prozent die niedrigste Kaiserschnittquote.

