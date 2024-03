Erdäpfel-Rahmsuppe

Zutaten:

50 g Butter, 1 weiße Zwiebel, 2 mittelgroße Lauchstangen, 220 g festkochende Erdäpfel, 850 ml klarer Gemüsefond, 250 ml Weißwein, 140 ml Schlagobers, Prise Salz, Prise Pfeffer, frischer Majoran

Zubereitung:

Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Anschließend den Lauch in Scheiben schneiden und mit kaltem Wasser waschen. Die Kartoffeln schälen und in 2 cm große Stücke schneiden. In einem großen Topf die Butter erhitzen und die Zwiebel anschwitzen. Den gewaschenen Lauch, Majoran und die Kartoffelstücke dazugeben und 2 Minuten lang mit wenig Hitze anschwitzen lassen und mit Weißwein ablöschen. Gemüsefond aufgießen und ca. 25 bis 30 Minuten leicht köcheln lassen. Kurz vor Schluss mit Schlagobers verfeinern und mixen.

