Abfahrt Mondsee. In Feinschmeckerkreisen wird empfohlen, dass man hier abbiegen sollte – wenn man einen der besten Leberkäse Österreichs ergattern möchte. Der Umweg hält sich in Grenzen: In wenigen Minuten sind das malerische Zell am Moos und der Traditionsbetrieb der Familie Langwallner erreicht. Seit 1616 steht das prächtige Haus am Kirchenplatz und vereint Dorfmetzgerei und Wirtshaus unter einem Dach.