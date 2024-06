Wirt in Steinbrunn: Ein feines Landgasthaus

Landgasthaus – diesem Attribut wird das Gasthaus Bauer „Wirt in Steinbrunn“ in der Gemeinde Schardenberg mehr als gerecht. Das Gasthaus, zwischen Schärding und Passau gelegen, bietet nicht nur viel Platz, sondern auch gediegene und mit regionalen Produkten bestückte Küche auf beachtlichem Niveau. Seit 1953 betreibt die Familie Bauer das Wirtshaus, mittlerweile schon in vierter Generation.