"Little Dancer" in Linz: Mit Leichtfüßigkeit zum Genuss am Morgen

Vor fünf Jahren haben Theresa und Arron das Little Dancer aufgesperrt.

Im Ranking eines angeblich wichtigen Gourmetführers scheint das „Little Dancer“ bei den besten Frühstückslokalen von Linz nicht einmal auf. Was nicht für den Gourmetguide spricht, denn das unscheinbare Lokal am Graben neben der stark befahrenen Straße hat sich in den vergangenen fünf Jahren zum besten der Liga gemausert.