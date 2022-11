Der frühere Starkoch Werner Matt ist tot

Werner Matt galt als Pionier der "Neuen Wiener Küche", in den 1970er-Jahren brachte er die Nouvelle Cuisine nach Österreich. Am Wochenende starb der frühere Spitzenkoch im Alter von 80 Jahren, wie der Falstaff berichtet.

Der im Tiroler Kematen geborene Matt war nach seiner Ausbildung in der Schweiz in Frankreich, Istanbul, London und München tätig. 1975 wurde er Chef im neu eröffneten Hilton in Wien – damals das größte Hilton in Europa. In der "Rotisserie Prinz Eugen" führte er eine Brigade von 75 Köchen an und holte einen Michelin-Stern. Zahlreiche Spitzenköche arbeiteten mit ihm in der Küche, darunter Reinhard Gerer oder Christian Petz. 1985 wurde Werner Matt von Gault&Millau als Koch des Jahres ausgezeichnet. Im Laufe seiner Karriere bekochte er Staatschefs und Stars – unter anderem den französischen Präsidenten Charles de Gaulle, US-Präsident Ronald Reagan oder Sophia Loren. 2005 ging Matt in Pension.