"Dim Sum Garden" in Altmünster

Könnten Gerichte Frieden stiften, dann wären Teigtaschen der Spitzenkandidat. Es benötigt nicht viel, um in Glück gebettet zu sein: Mehl, Wasser, Salz und sonst nichts. Wenn zart elastischer Teig Köstlichkeiten umhüllt und auch die Speisen wie ein Geschenk ausschauen – dann ist der Tag gerettet und ein friedvolles Seufzen garantiert. Und das weltweit, in allen Kulturen. Teigtaschen stehen wohl in jedem Winkel der Erde auf dem Menüplan.