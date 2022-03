Zwei Linzer Lehrerinnen auf Mörderjagd

In ihrer Pension frönen die beiden Linzer Lehrerinnen Gabi Herland und Ulrike Lischka einem gemeinsamen Hobby: Sie jagen Mörder – literarisch, versteht sich. Nun ist der zweite Band ihrer Linz-Krimi-Reihe unter dem Titel "Glänzende Wellen" erschienen. Darin müssen die Ermittlerinnen Eva Murauer und Lilly Peischer gleich mehrere Mordfälle lösen, die (fast) alle eine Gemeinsamkeit haben – die Leichen sind in der Donau gelandet ... In kurzen Kapiteln umkreisen die Autorinnen ihre Geschichte und führen die Leser gut ausgetüftelt in die Irre. Ohne literarischen Anspruch, ansonsten alles da, was ein Linz-Krimi braucht: sympathische Ermittlerinnen, verdächtige Linzer und viel Lokalkolorit.

Gabi Herland, Ulrike Lischka: "Glänzende Wellen", federfrei, 13,90 €

OÖN Bewertung: