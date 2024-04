Zu Bruckners 200er: Gratis-Open-Air auf dem Linzer Hauptplatz

"Es soll ein Geburtstagskonzert werden, das Spaß macht", sagt Markus Poschner, Chefdirigent des Linzer Bruckner Orchesters, über das Open-Air-Konzert am 4. Juli um 20 Uhr auf dem Linzer Hauptplatz. Man habe lange überlegt, wo das Konzert stattfinden könnte, Plätze wie der Domplatz oder das Schloss seien ebenfalls zur Auswahl gestanden. "Wir wollten aber mitten in Linz sein", sagt Poschner. Denn: "Es soll ein Geburtstagskonzert für die Oberösterreicher sein." Gespielt werden Werke mit Bezug zu Anton Bruckner, dessen Geburtstag sich am 4. September zum 200. Mal jährt, von Richard Wagner ("Walkürenritt") über Gioachino Rossini ("Wilhelm Tell") bis zu Filmmusiker John Williams (vermutlich "Starwars") und natürlich Anton Bruckner selbst.

Auch Gäste werden zu dem Konzert eingeladen. So wird die Mühlviertler Band Folkshilfe auftreten und gemeinsam mit dem Orchester drei Songs spielen, die extra für das Konzert symphonisch arrangiert werden, darunter Hits wie "Schöner Mensch" und "Hau di her". Linz sei "unsere City", sagt Paul Slaviczek, einer der drei Musiker der Folkshilfe: "Dass wir ausgerechnet hier auf dem Hauptplatz spielen dürfen - mir fällt eigentlich nichts Größeres ein." Die Vorfreude sei riesig, sagt sein Kollege Gabriel Fröhlich: "Das wird richtig arg." Als zweiter Gast wurde Cellist Kian Soltani dabei sein, der mit dem Orchester das Cello-Konzert von Friedrich Gulda spielen wird.

Die Mühlviertler Band Folkshilfe Bild: VOLKER WEIHBOLD

Zum Konzert werden rund 5000 Besucher erwartet. Möglich gemacht hat es die Tyle-Privatstiftung des im Vorjahr verstorbenen Linzer Unternehmers Dionys Lehner und seiner Frau Barbara. Die Stiftung finanziert das gesamte Open Air. "Mein Mann wollte damit der Stadt und dem Land etwas zurückgeben", sagt Barbara Lehner ohne auf die Höhe der Kosten einzugehen. Dionys Lehner gab 2021 den Anstoß für das Konzert. Es wird nach 2007, 2008 und 2011 das vierte Open-Air des Bruckner Orchesters auf dem Linzer Hauptplatz sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn