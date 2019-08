"Zauberflöte"-Requisiten von Oper im Steinbruch zu verkaufen

Am Gelände von Oper im Steinbruch werden für einen guten Zweck Bühnendeko, Kostüme und Requisiten der diesjährigen Produktion "Die Zauberflöte" zum Verkauf angeboten. Zu haben sind dabei auch Kostümteile von "Rigoletto" (2017) und "Liebestrank" (2016).

Der Requisitenverkauf findet gegen Barzahlung am Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr statt, teilte Veranstalter Arenaria am Dienstag mit. Der Reinerlös der Aktion wird durch die Stiftung VisFontis an Institutionen in Ungarn, Rumänien und der Slowakei übergeben, die sich für Kinder und Jugendliche aus einem sozial benachteiligten Umfeld einsetzen und deren Bildung und Talente fördern.