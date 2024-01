Wirtshauslabor eröffnet nun in Gmunden

Zusammen mit den beeindruckend engagierten Schülerinnen und Schülern der Tourismusschule Bad Ischl sowie HLW-Klassen in Vöcklabruck werden Modelle in der Praxis veranschaulicht, wie das gastronomische Leben und Wirtshauskultur der Zukunft in der Region aussehen könnten.

Am Bahnhof in Bad Ischl eröffnete am Wochenende das erste "Wirtshauslabor". Morgen, Freitag, sperrt das zweite in Gmunden in der neugestalteten Alten Straßenbahnremise von Stern & Hafferl (Alois-Kaltenbrunner-Straße 47) auf. Neustifter und seine Schüler laden zum neu kreierten Eröffnungscocktail "Salzkammer-Guad".

"Wir in der Gastro benötigen frischen Wind, der aber auch anspricht, was schiefläuft, und korrigiert. In unserem Projekt können sich die Jugendlichen ins wilde Leben ohne Komfortzone stürzen", sagt Held im Gespräch mit den OÖN. Bereits in Bad Ischl ist es auf bemerkenswerte Weise gelungen, die verwaisten Bahnhof-Räumlichkeiten mit neuem Leben zu füllen.

Wirthauslabor, Anmeldung für Gmunden unter: salzkammerguad@outlook.com

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller

