Weitere Legenden bei Klassik am Dom

Das Line-up für die elfte Saison von "Klassik am Dom" im kommenden Sommer bleibt seinem Motto "Legenden" treu: Nach Norah Jones (18. Juli), Placido Domingo (26. Juli), und David Garrett (4. August) präsentiert Veranstalter Simon Ertl nun den italienischen Superstar Eros Ramazzotti und die beiden Austropop-Haudegen Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker.

Das legendäre Duo eröffnet den "Klassik am Dom"-Reigen mit einem Doppelkonzert mit Band am 13. Juli. Zu hören sind dabei "Greatest Hits" der beiden – vom "Hofa", "Zwickt’s mi" und dem "Zentralfriedhof" bis zu "Großvater", "Kalt und kälter" sowie "Irgendwann bleib i dann dort".

Am 28. Juli gastiert dann Eros Ramazzotti mit seiner "Battito Infinito World Tour" auf dem malerischen Platz neben dem Linzer Mariendom. Insgesamt hat der charismatische Italiener in seiner 35 Jahre andauernden Karriere bereits mehr als 70 Millionen Tonträger verkauft. In seinem neuen Album geht es wieder um Liebe und grenzenlose Freiheit.

Klassik, Jazz und Soul

Am 18. Juli gastiert mit Norah Jones ein absoluter Weltstar im Genre Jazz und Soul in Linz, am 26. Juli wird Sänger und Dirigent Placido Domingo einen Gala-Abend unter dem Mariendom geben, und am 4. August präsentiert Geigen-Feschak David Garrett in Linz seine neue CD "Iconic" mit Werken von Bach, Dvorák, Mendelssohn und Schumann.

