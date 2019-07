Trauer um "Men in Black-Star

Rip Torn starb laut Medienberichten am Dienstag im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Lakeville im US-Bundesstaat Connecticut. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Agent Z an der Seite von Will Smith und Tommy Lee Jones in den "Men in Black"-Filmen.

Seinen ersten Filmauftritt hatte Torn 1956 in "Baby Doll“ von Regielegende Elia Kazan. Für seine Nebenrolle in "Cross Creek“ wurde der US-Schauspieler 1983 für einen Oscar nominiert. Auch im TV war er zu sehen, etwa in der Comedy-Serie „30 Rock“. Rip Torn war drei Mal verheiratet und hat sechs Kinder. 2010 wurde Torn bei dem Versuch, in eine Bank einzubrechen, verhaftet. Dafür wurde er zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Auf Instagram trauert Will Smith um seinen verstorbenen Kollegen: