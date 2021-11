Sommer bleibt Chefin im Haus der Geschichte

Die in Linz geborene Historikerin führte das 2018 eröffnete Museum seit seiner Gründung 2017 und wurde nun auf fünf Jahre wiederbestellt. Das gab gestern Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, an die das Haus der Geschichte angegliedert ist, bekannt.

Insgesamt haben sich zwei Männer und zwei Frauen um den Posten beworben. Daraus hatte der wissenschaftliche Beirat unter Leitung des Historikers Oliver Rathkolb einen Dreiervorschlag erarbeitet. Das Museum zeigt auf 1000 Quadratmetern die wechselhafte Geschichte Österreichs. Es ist wie alle Museen derzeit wegen des Lockdowns geschlossen.

Monika Sommer studierte Geschichte in Graz und Wien, wo sie auch promovierte. Von 2003 bis 2013 war die heute 46-Jährige am Wien Museum u. a. als Kuratorin tätig. Seit 2006 ist sie Co-Leiterin des Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie und -praxis an der Universität für angewandte Kunst Wien.